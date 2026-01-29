千葉で最大震度4 東京都、神奈川県、静岡県・伊豆市、東伊豆町でも震度1（1月29日午前10時25分頃）
1月29日午前10時25分頃、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度4を観測したのは、千葉県の南房総市です。静岡県でも伊豆市と東伊豆町で震度1を観測しました。
【各地の震度詳細】
■震度4□千葉県 南房総市
■震度3□千葉県 館山市
■震度2□千葉県 勝浦市 鴨川市 君津市 富津市 いすみ市 鋸南町
■震度1□千葉県 木更津市 大多喜町 一宮町 長南町 千葉美浜区 市原市
□東京都伊豆大島町 東京利島村 三宅村
□神奈川県横浜中区 横須賀市 小田原市 中井町
□静岡県伊豆市 東伊豆町
