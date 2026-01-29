1月29日午前10時25分頃、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【写真を見る】千葉で最大震度4 東京都、神奈川県、静岡県・伊豆市、東伊豆町でも震度1（1月29日午前10時25分頃）

気象庁によりますと、震源地は千葉県南部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、千葉県の南房総市です。

静岡県でも伊豆市と東伊豆町で震度1を観測しました。

【各地の震度詳細】

■震度4

□千葉県

南房総市

■震度3

□千葉県

館山市

■震度2

□千葉県

勝浦市 鴨川市 君津市

富津市 いすみ市 鋸南町

■震度1

□千葉県

木更津市 大多喜町 一宮町

長南町 千葉美浜区 市原市

□東京都

伊豆大島町 東京利島村 三宅村

□神奈川県

横浜中区 横須賀市 小田原市

中井町

□静岡県

伊豆市 東伊豆町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。