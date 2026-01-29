すき家「デミグラスチーズ牛丼」（提供写真）

【モデルプレス＝2026/01/29】牛丼チェーン店・すき家では、2月5日9時より「デミグラスチーズ牛丼」を販売する。

◆すき家「デミグラスチーズ牛丼」新発売


「デミグラスチーズ牛丼」は、牛丼にミックスチーズとデミグラスソースをトッピングし、粉チーズとパセリを振りかけた一品。香味野菜や赤ワインなどを合わせてじっくり煮込んだデミグラスソースは、香り豊かでコク深い味わいとなっている。レッドチェダー、エグモント、モッツァレラの3種のチーズを使った濃厚なミックスチーズは、風味豊かなデミグラスソースと相性抜群。牛肉の旨みと、デミグラスソースやチーズのコクが絶妙に調和した、至福の味わいを堪能することができる。

また、おんたまをトッピングした「おんたまデミグラスチーズ牛丼」も同時に販売。デミグラスソースとチーズの風味におんたまの優しいコクが加わった、芳醇な味わいを楽しむことができる。（modelpress編集部）

◆商品概要


【デミグラスチーズ牛丼】
ミニ／並盛／中盛／大盛／特盛／メガ

【おんたまデミグラスチーズ牛丼】
ミニ／並盛／中盛／大盛／特盛／メガ

