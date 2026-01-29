みゆ（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/29】YouTuberグループ・ばんばんざいのみゆが28日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り料理を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】26歳美人YouTuber「私もやれば出来る子だ」ワンプレート洋食披露

◆ばんばんざい・みゆ、洋食を披露


みゆは「今日はどうしても洋食食べたくて 私もやれば出来る子だ」と作ったと思われる料理を披露。投稿には、ステーキ、フライドポテト、サラダがワンプレートに乗せられ、そのほかスープが並ぶ食卓が写っている。

◆ばんばんざい・みゆの食卓に反響


この投稿に、ファンからは「美味しそう」「お腹空いてきた」「食べたい」「ボリューミー」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】