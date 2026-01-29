お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」の西野創人さん（34）が、2026年1月24日にYouTubeを更新。「【ダイエット】太ってしまう食事を3つ紹介します」と題し、「太る食事3選」を取り上げた。

「結局、和食最強」

西野さんは、11か月で体脂肪率を23％から7％にまで減らす肉体改造に成功したことを公言している。

1月24日のYouTubeでは、「太る食事3選」として、「そのジャンル太るよ、だいたい」と考える外食を発表した。

1つ目は「焼肉」。西野さんは「牛タンってヘルシーやと思われてる」と感じているそうだが、「そんなことなくて、タンめちゃめちゃ脂質高いんで」と説明した。

大会直前の減量末期に焼肉店に行ったこともあるそうだが、「唯一食べれたのが、せんまい刺し」「脂質がほぼないんで 」と明かしていた。

2つ目は「中華」。「めっちゃおいしい。僕も大好き」としつつ、「全食事アカンのちゃうかな」と語った。

大会1か月前、お笑いライブの打ち上げで行ったときは、周りが「餃子とビール最高やん！」などと盛り上がる中、「一人『僕炭酸水で...』って、ちまちまピータンのなんかみたいなの食べて」。ミキの昴生さんからは「食えや！」と言われたが、「食べれないんすよ、ここで負けたら終わりなんで」と返したそうだ。

3つ目は「洋食 」。ピザやパスタなど、バターやチーズをたっぷり使うメニューが多く、「けっこう食べるもん少ない」という。

そのうえで、西野さんは「結局、和食最強」とまとめた 。「1日3食、自炊の和食を食べてたら、勝手にどんどん痩せていくっていうのはあると思います」と持論を語った。