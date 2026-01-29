【雪に関する気象情報】東京・神奈川・埼玉・千葉 に発表

東京地方では、２９日（木）昼過ぎから夜遅くにかけて雪や雨が降り、２３区を含め積雪となる所がある見込みです。降雪による交通障害や路面の凍結に留意してください。

各都県５か所ずつの

を画像で掲載しています。

日本付近は３０日（金）にかけて強い冬型の気圧配置となるでしょう。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となる見込みです。

関東甲信地方の上空約５５００メートルに氷点下３３度以下の強い寒気が流れ込む影響で、東京地方では２９日（木）昼過ぎから夜遅くにかけて雪や雨が降り、２３区を含め積雪となる所があるでしょう。予想より地上気温が低くなった場合や、降水量が多くなった場合には、大雪となる可能性があります。

【雪に関する気象情報】は、東京地方の他に「神奈川県」「埼玉県」「千葉県」にも発表されています。

雪シミュレーション２９日（木）～３０日（金）

［雪の予想］

▶２９日（木）６時～３０日（金）６時に予想される２４時間降雪量は多い所で、

東京地方 東京２３区 １センチ

多摩北部 １センチ

多摩南部 ２センチ

多摩西部 ３センチ

神奈川県 東部 １センチ

西部の平地 １センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ３センチ

埼玉県 南部 １センチ

北部 １センチ

秩父地方 ５センチ

千葉県 北西部 １センチ

北東部 １センチ

南部 １センチ

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

寒気シミュレーション２９日（木）～３０日（金）

関東地方の上空約５５００ｍには、「氷点下３３℃以下」の強い寒気が南下してきますが、３０日（金）になると北へ遠ざかっていくでしょう。

関東甲信地方 各都市の週間予報（２９日（木）～ ２月４日（水））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。２月４日（水）は「立春」、暦の上では「春」になりますが、まだまだ寒さは続きそうです。

