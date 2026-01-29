通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台後半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.89 8.84 9.12 8.39
1MO 10.30 7.61 9.07 7.32
3MO 9.60 7.24 8.59 7.29
6MO 9.38 7.29 8.57 7.57
9MO 9.30 7.37 8.63 7.76
1YR 9.26 7.42 8.66 7.92
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.21 10.46 10.48
1MO 9.06 9.27 9.30
3MO 8.84 9.23 8.75
6MO 8.98 9.38 8.69
9MO 9.13 9.57 8.66
1YR 9.20 9.67 8.63
東京時間10:02現在 参考値
ドル円短期ボラは、月曜日など週初の状況に比べると少し落ち着いてきたが、それでもかなり高い水準での推移
ドル円短期ボラは、月曜日など週初の状況に比べると少し落ち着いてきたが、それでもかなり高い水準での推移