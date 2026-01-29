　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.89　8.84　9.12　8.39
1MO　10.30　7.61　9.07　7.32
3MO　9.60　7.24　8.59　7.29
6MO　9.38　7.29　8.57　7.57
9MO　9.30　7.37　8.63　7.76
1YR　9.26　7.42　8.66　7.92

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.21　10.46　10.48
1MO　9.06　9.27　9.30
3MO　8.84　9.23　8.75
6MO　8.98　9.38　8.69
9MO　9.13　9.57　8.66
1YR　9.20　9.67　8.63
東京時間10:02現在　参考値

ドル円短期ボラは、月曜日など週初の状況に比べると少し落ち着いてきたが、それでもかなり高い水準での推移