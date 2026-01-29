米民主党 政府閉鎖回避と引き換えに移民取り締まり制約要求、覆面着用禁止など 米民主党 政府閉鎖回避と引き換えに移民取り締まり制約要求、覆面着用禁止など

リンクをコピーする みんなの感想は？

米民主党 政府閉鎖回避と引き換えに移民取り締まり制約要求、覆面着用禁止など



米民主党は政府閉鎖を回避するための票と引き換えに、トランプ米大統領に移民取り締まりに対する制約を要求。



武力行使の制限、ボディカメラ着用、令状要件の厳格化、地元法執行機関との連携、身分証明書の携帯、国土安全保障省の捜査官の覆面着用を禁止することを要求。

米民主党上院トップのシューマー院内総務は、匿名の捜査官も秘密工作員も許されるべきではないとコメント。



今週末に政府機関が閉鎖されれば、国防総省、国土安全保障省、労働省、保健福祉省、運輸省、教育省、国務省、財務省、中小企業庁も影響を受ける。これにより来週発表予定の労働統計局の失業率が遅延する可能性がある。

外部サイト