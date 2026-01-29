昨年行われたドラフト会議で、楽天イーグルスの6位指名を受けた九谷瑠（くたに・りゅう）投手は、大学卒業後にみそカツの専門店「矢場とん」に就職し、同社のクラブチームで3年間プレーした後に社会人の強豪として知られる王子に入団。昨年の都市対抗野球でチームを優勝に導いた実績が認められ、歓喜の瞬間を迎えた。本格的に野球を始めたのは高校からと遅く、紆余曲折の末にプロ野球選手としてスタートラインに立った九谷投手のキャリアに迫った。

【写真】「矢場とん」から「楽天イーグルス」へ！ その間を繋ぐ「王子」時代の九谷選手の美しい投球フォーム

外で遊ぶのが好きでスポーツに打ち込んだ少年時代

今年、楽天イーグルスの一員に加わった九谷投手は、京都・大阪のベッドタウンとして発展し、琵琶湖に面した立地で知られる滋賀県草津市で生まれ育った。

九谷選手がかつて勤めていた「矢場とん」（公式サイトより）

「小さい頃は外で遊ぶのが好きで、家に帰るとすぐに学校のグラウンドに出かけて、友人と一緒に野球やサッカーに打ち込んでいました。でも、一方の勉強は全くというほど出来なくて、他の子よりも少しだけ綺麗な文字くらいしか褒められたことがありませんでした。その中でも特に国語は苦手で、文章力に課題を感じているので、今は少しずつ勉強を続けているところです」

身体を動かすのは大好きだったものの、特定のチームには属さずに、あくまでも遊びの延長としてスポーツに取り組んだ九谷少年は、中学校ではソフトボール部に入部し、捕手として競技に打ち込んだ。

「当時はほとんど真ん中に構えていただけで、細かくサインを出すような場面はありませんでしたけど、あの頃の経験があったおかげで、捕手の気持ちは少しだけ理解できるようになったかな」

中学を卒業した九谷投手は、「早めに試合に出られそうな環境が整っていた」ことから地元滋賀県の公立校で、甲子園出場歴もある堅田高校に進学し、白球を追う3年間を過ごした。

強いチームに勝つことに憧れていた

入学当初は打撃を買われて遊撃手、2年生の夏からはエースとして存在感を示すも、チームの成績は3年生夏（2017年）の県大会ベスト8が最高で、甲子園出場には及ばず。

だが、「力の劣るチームが、奇跡を起こして強いチームに勝つことに当時から憧れていて。野球を1から丁寧に教えていただきつつ、試合に出ながら部員たちと技術を高め合うことができた時間は、僕の野球人生でも大いに役立ちましたし、強豪校でなかったからこそ得られた経験もたくさんあったように感じています。もし仮に高校で強いチームに入っていたら、とっくに野球を辞めていたんじゃないかな」と、九谷投手にとってプレーヤーとしての礎を築く実りの多き時間だったと明かす。

そして高校卒業後は、「教員資格を取り高校の先生になる将来」を見越して、近畿学生野球2部に属する大阪大谷大学に進学。入学後に本格的に投手に専念することとなった九谷投手は、

1年生の秋から主力として登板を続け、卒業までに35試合に登板し、10勝8敗、防御率2.22の成績をマークした。

だが、大学3年でコロナ禍を経験し、実戦の機会が限られていたこともあって、当初の第一希望としていた社会人チームへの入団は叶わず。野球部の先輩の勧めもあって、名古屋を中心に展開するみそカツの専門店として知られる矢場とんに入社。クラブチーム「矢場とんブースターズ」の一員として野球を続けることとなった。

仕事と野球の両立はしんどかった

「競技を続けるからには、プロを目指そう」

さらなる高みを目指して、3シーズンにわたってプレーした矢場とんでは、午前中に練習を終えると、名古屋駅周辺の店舗に向かい、ホールスタッフの一員として接客にあたる多忙な毎日を過ごした。

「接客をする際は、とにかく他者の目を見ながら、はっきり話すことを心がけていました。家に帰ると足がパンパンに張っていて、野球との両立にしんどさを感じる時もありましたが、休みの日に温泉に出かけたりして、できる限りの身体のケアは欠かさないよう心がけていました」

だが、多忙を極める中でも九谷投手はウエイトトレーニングに励み、ストレートは最速149キロに到達。2023年からチームのコーチに就任した鹿島忠氏（元中日）の指導により、「ストライクゾーンに投げ分けることを意識しながら、長年練習に取り組んでいた」というスライダーを習得するなど、九谷投手の潜在能力は徐々に花開いてゆくこととなる。

この年に行われたクラブチーム日本一を決める全日本クラブ選手権では、チームを過去最高の準優勝に導く活躍を見せ、速球投手として日に日に存在感が増していく九谷投手に転機が訪れたのは、愛知県野球連盟会長杯が行われた2024年10月のことだった。

厳しさもレベルの高さも想像以上

この大会で矢場とんは王子と対戦。九谷は社会人野球の強豪を相手に、7イニング制の大会で7回1失点の完投勝利をマーク。この好投が王子スカウトの目に留まり、翌年1月からは「当初は自分が一員としてプレーできることになろうとは全く予想できなかった」と話す王子への加入が決まる。

「さまざまな方から『厳しい』とは聞いていましたが、規律も練習も想像以上で……。チームに加わったばかりの頃は環境の違いに戸惑ったり、自信を持って投げたボールで空振りが取れずに、レベルの高さを感じたりすることも少なくありませんでした」

社会人4年目を迎えた右腕の戸惑いを察した王子の湯浅貴博監督は、「焦る気持ちもあると思うけど、とにかくマイペースに……」と九谷投手に伝え、球数を少しずつ増やしながら調整を進めていった。

「打者との駆け引きを学び、153キロにまで球速を伸ばしたことや、速球やスライダー、チェンジアップを的確なコースに投げ分けられるようになったことが大きかったように思います」

王子で過ごした1年間の成長をそう振り返る九谷投手だが、都市対抗野球出場6チームを決める東海地区2次予選（2025年6月）では一時3連敗。難敵が揃う中で苦戦を強いられ、チームは負ければ本戦の出場権を逃す厳しい状況に追い込まれた。

「打たれたら仕方ない」と開き直った

だが、「負けられないことへの不安もありましたが、『打たれたら仕方ない』くらいの気持ちで、割り切って臨んだ」と振り返るJR東海戦（4対2）では、先発のマウンドに上がった九谷投手は9回2失点の完投勝利。続く東邦ガス戦（9対2）でも、7回からの3イニングを無失点に抑えて、残り1つとなった本戦出場権の獲得に貢献した。

「ここから5連勝して優勝するぞ！」

6番目の代表を掴んだことに安堵しつつも、本戦の優勝を目指して再び一つになったチームの思いを背負い、九谷投手は本大会が行われた東京ドームのマウンドでも躍動した。

九谷投手が先発を任された初戦のパナソニック戦で、タイブレークの延長10回に大逆転勝利（7対6）を収めて勢いに乗ったチームは、2回戦でも勝利。準々決勝のJFE東日本戦で、再び先発として登板した九谷投手は、8回1失点の好投を見せ、チームの準決勝進出に貢献。

以降の2試合はいずれもリリーフとして登板し、計8イニングを1失点。同じ東海地区に属し、予選で敗れている三菱自動車岡崎と顔を合わせた決勝戦では、1点リードを許す6回にマウンドに上がると、4イニングを無失点。逆転した直後の8回裏には3者連続三振を奪い、チームに勢いをつけた。

困っているチームを助けられる存在に

「連戦を投げ抜くためにずっと練習してきたので、その成果が出せたのかなと。最後は『決勝の場所にいられることを楽しむだけだ』と思っていたので、あまり重圧を感じず、粘り強く投げたことが、好結果に結びついたのかなと感じています」

チームに21年ぶり2度目の黒獅子旗をもたらし、優勝の原動力となった九谷投手は、「一番の目標だった」と話す橋戸賞（最優秀選手賞）も獲得。都市対抗野球での活躍で注目を集めた速球派右腕は、程なく「ドラフト指名候補」として話題を集めるように。

10月のドラフト会議では、近年は投手陣のやりくりに苦しみ、即戦力投手の補強が急務だった楽天イーグルスが九谷投手6位で指名し、長年の目標としていたプロ野球選手になる夢を実現させた。

「もし、中継ぎとして投げるとしたら、チームが困っているときに、真っ先に名前を挙げてもらえるような選手になるのが目標。この1年間で学ばせていただいた球種の使い方や、駆け引きをさらにレベルアップさせて、開幕を一軍で迎えられるように頑張っていきたいです」

今年1月の入寮時には、「いつまでも初心を忘れないように」と、矢場とんの公式キャラクター「ぶーちゃん」のぬいぐるみと、王子のティッシュ「ネピア 鼻セレブ」を持参した26歳のオールドルーキーは、感謝の思いと共にプロ野球界での飛躍を目指す。

デイリー新潮編集部