タレントは家族

森田健作、桜田淳子、松田聖子、酒井法子ら、サンミュージックプロダクションが育てたスターは枚挙にいとまがない。1968年に同社を創業した中心的メンバーが相澤秀禎さんと福田時雄さんだ。

草創期を知る音楽評論家の反畑誠一さんは言う。

「取材にあれほど正直に応じてくれる人たちはいなかった。二人三脚の名コンビ、同世代で温厚な性格も似ていた。芸能界には珍しく言動に裏表がない。タレントを商品と考えず苦楽を共にする家族と捉えていた」

福田時雄さん

福田さんは専務として相澤社長を立てた。遺志を継ぐかのように語り出したのは相澤さんが2013年に83歳で他界した後だ。週刊新潮の取材にも応じ、例えばタレントに対する姿勢について〈相澤が下宿生活させたのは、一つは親御さんを安心させるため。一緒に御飯を食べ、悩みなどを聞き、精神薫陶を授けて育てるのが彼のやり方です。（中略）女性アイドルは、自分の娘のように育ててきました〉などと語り口は明瞭だった。

松田聖子の実家に

福田さんは進駐軍キャンプの演奏で活躍。60年代初めに西郷輝彦のバックバンドでドラマーを務め、相澤さんと意気投合した。

サンミュージック創業時から縁のある芸能レポーターの石川敏男さんは思い返す。

「新宿の狭い部屋を拠点にタレント探しから始まり、浪人生の森田健作が専属タレント第1号に。芸能界に興味がなく親も反対していたのを、二人は実直に説得した。若者を預かり人生を左右する責任を感じ、スターになれなくても恥ずかしくない大人に育てようとした。若い私にも森田の可能性を真剣に聞いてくる。人たらしではなく誠実で心をつかむ。力になろうと森田に来たファンレターの返事の宛名を私も書きました」

桜田淳子や松田聖子の実家を訪ね、親の意向や家庭の雰囲気を理解したのも福田さんである。

「相澤さんには第一印象で才能を受け止めるセンスがある。福田さんは具体的な交渉事も得意。タレントのあいさつ回りに福田さんが同行していた」（反畑さん）

守ってやれなかった後悔

福田さんの名が知れ渡ったのは、86年、岡田有希子さんが自ら命を断った時である。後に「週刊新潮」に〈あの日、屋上にはスリッパが綺麗に揃えられていました。病院から有希子がそのまま履いてきたものです。守ってやれなかった後悔と共に、その光景は今でも鮮明に覚えています〉と語っていた。

自宅で手首を切り病院に搬送された岡田さんを、駆け付けた福田さんは事務所に連れて帰る。外出中の相澤社長からの電話に出るため、席を外した間に彼女は屋上から身を投げた。部屋には付き人もいたが彼女はトイレに行ったと思っていた。

自分ばかりを責めていた

さらに89年、聖子が独立。

「周囲が聖子を恩知らずと批判しても、彼女が決めた生き方だからと二人はむしろかばった」（反畑さん）

92年には桜田淳子が統一教会の合同結婚式に参加、09年には酒井法子が覚醒剤所持で逮捕と、苦難は続く。

元芸能レポーターの藤田恵子さんは振り返る。

「私がレポーターを辞めた時、福田さんから“あなたはきつくて厳しかった。でもタレントを思い、救う言葉が入っていた。私もタレントも考えさせられ、助けられた思いだよ”と言われたのが忘れられません。事務所が大きくなっても家庭的な温かさは保たれていた。タレントをわが子のように信用するあまり、思わぬ出来事が起きると、なぜ気付いてやれなかったかと自分ばかりを責めていた」

名誉顧問になり90歳を超えても社に時折顔を見せた。経営に口出しはしていない。

1月9日、95歳で逝去。〈相澤は、有希子のブロマイドを必ず持ち歩いていましたし、自宅にも写真がありました。（中略）有希子のことを忘れた日はないでしょう〉と述懐していた。その思いは福田さんも同じだ。

