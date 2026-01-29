ドラフト会議でＮＰＢ入りしたボーイズＯＢ選手の祝賀会、激励会が年末年始に各地で開かれた。横浜泉中央ボーイズ（神奈川）のＤｅＮＡ２位の島田舜也（２２、木更津総合―東洋大）は指導者、現役部員と交流した。

横浜泉中央から３年連続のプロ入りとなる最速１５５キロ右腕の島田は３日、横浜市の通信隊グラウンドを訪れ、後輩を激励した。

小学６年時に右肘を痛めたこともあり、入団当初は外野手でプレー。当時、１年生を指導していた帯川祐二監督（５２）は「外野からすごいボールを投げていた。２、３か月後に『投手をやらせてくれ』と申し出があった」と回想。それでも慎重を期して２年秋の新チームから投手に転向、３年では最速１３９キロで関東大会Ｖ、鶴岡大会選抜メンバー入りした。島田は「（当時の）宇野監督やコーチが自分のことを考えてくれたお陰」と感謝。後輩には「中学の時から“礼儀”を知っておいてほしい。高校、大学で一番大事です」と助言。「挫折する時は絶対あるけど、野球を始めた時を思い出してほしい。自分もみんなに夢を与えられる選手になります」と語った。

チームは昨秋、勝てば春季全国大会出場となるリスト杯準決勝で敗れた。佐藤心斗、伏見哉汰（ともに２年）の継投で７回無失点も延長タイブレークで敗戦。伏見は「島田さんを超える選手になる」、佐藤も「仲間と絶対に全国に行く」と決意。宍戸湊斗主将（２年）も「団結力で高みを目指したい」と意気込んだ。