荷物を満載し、洋浦港のふ頭に停泊する貨物船。（ドローンから、２０２５年１２月１８日撮影、儋州＝新華社配信）

【新華社海口1月29日】中国海南省儋州市洋浦経済開発区交通運輸・港航局はこのほど、2025年の洋浦港のコンテナ取扱量が前年比65.4％増の331万1200TEU（20フィートコンテナ換算）だったと明らかにした。そのうち、外貿コンテナは108万5800TEUと2.1倍に増加し、国際海運ハブとしての機能がさらに強化され、港湾のサービス能力が着実に向上した。

洋浦港では25年に複数の主要指標が大幅な伸びを実現し、年間目標を超過達成した。貨物取扱量は29.6％増の8594万8千トン、うち外貿貨物取扱量は12.8％増の4248万1600トンだった。水上輸送活動量は5.0％増え、1兆800億トンキロを超えた。

洋浦港はここ数年、港湾インフラの高度化と航路ネットワークの開拓を推進してきた。海南での船舶登記を支援する「中国洋浦港」船籍港政策をめぐるサービスの改善や企業経営を取り巻く課題の解消などに取り組むことで、各主要指標の大幅な上昇を実現した。同港では現時点でコンテナ定期航路65航路が運航されており、うち外航航路は35航路で、世界各地とつながる航路ネットワークを構築しつつある。「中国洋浦港」船籍港の船舶登録数は83隻に上り、輸送力は762万載貨重量トン（DWT）を超えている。