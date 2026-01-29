ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が29日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。誕生日を迎えたことを報告した。

27日に27歳となったキム・ヘソンは誕生日ケーキとともにサムズアップポーズで笑みを見せる自身の写真を投稿。ロサンゼルスにある寿司店をタグ付けし、訪れたことも報告した。

ドジャースは正二塁手候補のエドマンが昨季終了後に右足首の手術を受けたことから、開幕に間に合うか不透明となっている。キム・ヘソンはベテランのロハスや若手フリーランドとともに“空き枠”となった二塁の開幕スタメンを目指すこととなりそうだ。

キム・ヘソンは韓国キウムからポスティングシステムを利用して3年総額1250万ドル（約19億6500万円）で昨季、ドジャースに加入。メジャー1年目は開幕をマイナーで迎え、5月にメジャー昇格。初本塁打を放つなどしたが、左肩を痛め6月末にマイナー降格した。9月にメジャー復帰したもののその後はスタメンを外れる試合が多く、ポストシーズンに入って先発出場はなし。出場はわずか2試合にとどまり、打席に立つことはなかった。

また、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する韓国代表のサイパンでの1次キャンプにも参加しており、代表選出が確実な状況となっている。