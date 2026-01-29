Aぇ! group、ギネス世界記録に挑む UHA味覚糖「ぷっちょ」の企画、YouTubeで動画公開
Aぇ! groupがきょう29日、UHA味覚糖公式YouTubeの特別YouTube企画「ぷっちょタワー世界選手権」に出演。
【動画】ギネス世界記録、結果は…Aぇ! groupの挑戦
同グループが出演するソフトキャンディ「ぷっちょ」を使った企画で、「ぷっちょ」を積み重ねて「10個の包装されたソフトキャンディを積み上げた最速タイム（Fastest time to stack 10 wrapped soft candies） 」というギネス世界記録に挑んだ。
包装された「ぷっちょ」を10粒、縦に積み上げ、完全に自立した状態になるまでのタイムを競う。本篇では、メンバーそれぞれのお気に入り「ぷっちょ」トークや、どの「ぷっちょ」が一番積みやすいか「Myぷっちょ」の選定、メンバーの個性溢れる「ぷっちょ」初期配置の作戦も練っていた。
