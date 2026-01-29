タレントのギャル曽根（40）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。母になって覚えたことを明かした。

この日は公私ともに仲良しのタレントの山口もえとともに出演。山口とは、タレントの小倉優子を交えて3人でよくランチをする仲だという曽根。「私、やっぱり子供ができて初めてランチをするようになりました」と告白した。

「ランチってしてました？」と曽根。「結構夜ご飯とかで共演者の方と行ったりとか、お友達とご飯食べに行くのも夜とかが多かったんですけど、やっぱり子供ができてママになってから“ランチ行こう”って誘ってもらうことが増えて、ランチというのを覚えました」と明かした。

山口も「確かにそうかも、本当ママって子供との時間が密じゃない？だからこう一人になる時間ってなかなかないもんね。それを探していくと、朝のモーニングかランチしかないもんね」と苦笑した。

ギャル曽根は2011年7月にテレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚し、12年11月に第1子男児を出産。16年1月に第2子となる女児を、23年11月には第3子女児を出産している。