アスクル<2678.T>が急反発している。同社は２８日の取引終了後、ランサムウェア感染によるシステム障害の影響により開示が遅れていた２６年５月期第２四半期累計（５月２１日～１１月２０日）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．３％減の２０８７億２５００万円、営業損益は２９億９５００万円の赤字（前年同期は６０億２８００万円の黒字）、最終損益は６６億１２００万円の赤字（同３７億３９００万円の黒字）となった。システム障害の発生を受け「ＡＳＫＵＬ」や「ＬＯＨＡＣＯ」での受注を一時的に停止し、対応費用を特別損失に計上。通期の業績・配当予想は取り下げた。あわせて１月度（２５年１２月２１日～２６年１月２０日）の月次業績を公表。売上高はＡＳＫＵＬ事業が前年同月比３０．４％減、ＬＯＨＡＣＯが９９．６％減となり、合計では３８．２％減となった。合計での減収率は１２月の７５．０％減から大きく改善している。更に同社は、過去最大規模の販促策を実施し、顧客数の回復に取り組む方針も示している。一連の発表を受け、いったん悪材料出尽くしと受け止めた買いが優勢となっている。



出所：MINKABU PRESS