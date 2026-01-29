琉球などで活躍した元Bリーガーのアレン・ダーラム氏がクーパー大の次期HC就任へ

NCCAA（全米キリスト教大学体育協会）ディビジョンIIに所属するクーパー大学は、男子バスケットボール部の次期ヘッドコーチにアレン・ダーラム氏が就任すると発表した。現指揮官のゲイリー・ベイリーヘッドコーチが6月末で退任予定となっており、ダーラム氏は2025－26シーズン終了後に正式就任する。今シーズンはアシスタントコーチとしてスタッフに加わっている。

1988年7月9日生まれ、アメリカ出身のダーラム氏は、グレース聖書大学（当時グレース・バイブル大）でプレー。NCCAAディビジョンIIで3度の全米優勝を経験し、同大会のオールアメリカンやトーナメントMVP、ピート・マラビッチ記念賞を受賞した。大学通算2467得点、1314リバウンド、151ブロックはいずれも同校歴代最多記録となっている。

2011年にプロキャリアを開始すると、NBA Dリーグ（現Gリーグ）のほか、フィンランド、ルーマニア、フランス、イスラエル、フィリピン、日本などでプレー。フィリピンではPBA最優秀インポートに複数回選出された。

日本では2018－19シーズンに滋賀レイクスターズ（現滋賀レイクス）でBリーグデビュー。その後、新潟アルビレックスBB、琉球ゴールデンキングスでプレーし、2024－25シーズン途中の今年1月から佐賀バルーナーズに加入。5月26日に契約満了および自由交渉選手リスト登録が発表された。

Bリーグ通算では250試合に出場し、3693得点（歴代46位）、1994リバウンド（同27位）、924アシスト（同50位）を記録。フィールドゴール成功数1376本、フリースロー成功数797本とインサイドを主戦場に安定した得点力を示した。

琉球在籍時の2022－23シーズンにはBリーグ年間王者に輝き、日本生命 B.LEAGUE FINALS 2022－23ではチャンピオンシップMVPを受賞。優勝チームの主力としてタイトル獲得に貢献した実績を持つ。

現役引退後は指導者の道に進み、2024－25シーズンにはダベンポート大学でアシスタントコーチを務めた経歴を持つ。現在はクーパー大でアシスタントコーチを務めており、シーズン終了後にヘッドコーチへ就任する予定だ。