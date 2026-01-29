イントラマトは大幅続落、２６年３月期業績予想を上方修正も織り込み済み イントラマトは大幅続落、２６年３月期業績予想を上方修正も織り込み済み

エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート<3850.T>は大幅続落している。２８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１３０億円から１４０億円（前期比１８．３％増）へ、営業利益を１０億円から１２億円（同２．２倍）へ、純利益を７億円から８億４０００万円（同２．５倍）へ上方修正したが、織り込み済みとの見方が強いようだ。



サービス事業で長期大型案件が概ね計画どおりに進捗したことに加えて、期中に複数の追加受注が発生したことが要因。また、ソフトウェア事業が堅調に推移していることも寄与する。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１０３億３２００万円（前年同期比２１．８％増）、営業利益９億６６００万円（同４．２倍）、純利益６億１８００万円（同４．１倍）だった。



