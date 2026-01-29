ＪＨＤが続急落、第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒 ＪＨＤが続急落、第三者割当による新株予約権発行で潜在的な希薄化リスク警戒

ジェイホールディングス<2721.T>は続急落している。２８日の取引終了後、ＥＶＯファンド（ケイマン諸島）を割当予定先とする第１０回新株予約権及び同日付で資本・業務提携契約を締結した台湾の再生可能エネルギー発電所大手であるＪ＆Ｖエナジーテクノロジーの子会社リチャージ・パワーや、ＪＨＤの眞野定也社長などを割当予定先とする第１１回新株予約権を発行すると発表した。両方の新株予約権が全て行使された場合に交付される総株式数は２０２７万株に上る。議決権ベースの希薄化率が２２９．６５％となる水準であり、潜在的な希薄化リスクを警戒した売りが出ている。



ＪＨＤは手取り概算で約４０億７０９５万円を調達し、今後３年間の系統用蓄電所７件の取得資金にするほか、運転資金として活用する。ＪＨＤはリチャージ・パワー子会社から投資総額約１５０億円規模で系統用蓄電所を取得するほか、リチャージ・パワー子会社へ運用保守業務とアグリゲーター業務を委託する。



