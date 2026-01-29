F1フォトグラファー熱田護氏の新刊記念トークイベント ヨドバシAkibaで オリジナルステッカーのプレゼントも
写真家・熱田護氏の最新写真集「600GP The Champions」（インプレス刊）の発売を記念したトークイベントが、ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3階カメラ売り場で2月8日（日）に開催される。
600GP The Champions
イベントでは、600戦のキャリアで撮影してきた15人のチャンピオンの素顔やサーキットの裏側など、2時間にわたってエピソードを語る。
参加希望者は、2月4日（水）から2月8日（日）までに同店3階カメラ売り場で写真集を購入する必要がある。購入時に参加希望を伝えた先着20人に、各回の抽選券を配布する。参加は購入した本人に限る。抽選券は規定数に達し次第、配布を終了する。
2月4日（水）から2月8日（日）までに写真集を購入した場合は、オリジナルステッカーをプレゼントする。
トーク終了後には熱田氏が各グランプリで収集したオリジナルグッズが当たる「じゃんけんぽん大会」も実施する。
開催日
2026年2月8日（日）
開催時間第1回：13時00分～15時00分 第2回：17時00分～19時00分
会場
ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba 3Fカメラ売り場
配布定員
・各回20人
※規定数に達し次第、配布を終了