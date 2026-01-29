「リスボンの大惨事」「悲惨」２人退場、GKに被弾…“カオス”のマドリー、モウ率いるベンフィカに惨敗で３位→９位に転落！まさかのPO行きを母国紙酷評「残酷なジョークだ」【CL】
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、３位レアル・マドリーが、かつての指揮官ジョゼ・モウリーニョが率いる29位のベンフィカと対戦。２−４でまさかの惨敗を喫し、一気に９位に転落した。この結果、ラウンド16へのストレートインを逃し、プレーオフに回る結果になった。
30分にキリアン・エムバペのゴールで先制したマドリーだったが、その後に立て続けに３失点。58分に再びエムバペの一撃で１点差に迫るも、後半アディショナルタイムに、DFラウール・アセンシオとFWロドリゴがともにイエローカード２枚で退場してしまう。さらに終了間際、敗退阻止のために得点が必要だったベンフィカのGKアナトリー・トルビンにもヘッド弾を許し万事休した。
母国スペインの『Mundo Deportivo』紙は「モウリーニョがレアル・マドリーを追放」と見出しを打ち、次のようにこき下ろした。
「アルベロア率いるチームにとっては完全なる敗北だった。ベスト８進出を逃し、プレーオフ進出を余儀なくされたのだ。レアル・マドリーにとって、これは当然の敗北だった。エスタディオ・ダ・ルスで散々な結果となった試合で、ベンフィカはあらゆる面で明らかに優勢だった」
また『AS』紙は「リスボンで大惨事」と題した記事を掲載。「マドリーはベンフィカ戦の惨敗によりプレーオフ行きが決まった。エムバペの２ゴールで、当然の敗北を最小限に食い止めた」と報じている。
「攻撃は少なく、リトリートは悲惨で、自陣でも目覚ましいほどつまずいた。トゥルビンの決勝点が、悲惨な試合の中では残酷なジョークとなった」
シャビ・アロンソの電撃解任で、アルバロ・アルベロアの内部昇格させたマドリーは、その混乱ぶりの体現するような試合内容で、痛恨の黒星を喫したのだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２人退場の直後にまさか！GKにゴールを許すマドリー
