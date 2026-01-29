「大きな役割を果たした」途中出場の守田英正をスポルティング指揮官が称賛「状況を読み素早く判断した」投入後にチームは逆転、CL決勝T進出
現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第８節で、守田英正が所属するスポルティングがアスレティック・ビルバオと敵地で対戦した。
守田はベンチスタートとなったなか、スポルティングは開始３分に失点。12分にウスマンヌ・ディオマンデの得点で追いつくも、28分に被弾し、前半を１−２で終える。迎えた後半、54分に守田が投入される。すると、62分にフランシスコ・トリンカンが同点弾を挙げ、90＋４分にアリソン・サントスが勝ち越し弾を奪取。３−２で競り勝ち、７位での決勝トーナメント進出を決めた。
ポルトガルメディア『A Bola』によれば、ルイ・ボルジェス監督は逆転に成功した後半を「エドゥ（エドゥアルド・カレスマ）、ポテ、そしてモリタの投入が非常に重要だった」と振り返り、日本人MFについては次のように評した。
「モリタは大きな役割を果たした。彼はボールをキープする能力が高く、プレッシャーが強まる場面でもパスを繋げる。隠れずにボールを受けに動き、状況を読みながら素早く判断していた。本当に良いゲームの入り方をしたと思う」
指揮官から称賛された守田。今季は怪我が続き、思うように調子が上がらなかったが、復帰後は好調を維持。昨年３月以来、遠ざかっている日本代表への復帰にも期待がかかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
