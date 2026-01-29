「大きな役割を果たした」途中出場の守田英正をスポルティング指揮官が称賛「状況を読み素早く判断した」投入後にチームは逆転、CL決勝T進出

「大きな役割を果たした」途中出場の守田英正をスポルティング指揮官が称賛「状況を読み素早く判断した」投入後にチームは逆転、CL決勝T進出