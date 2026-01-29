日向坂46松田好花、アイドル最後のグラビアに臨む！「いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました」
日向坂46の松田好花が、『週刊少年チャンピオン』（1月29日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
■グラビアのテーマは「卒業の朝」
1月29日に開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田好花が、『週チャン』でアイドル最後のグラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いにふける姿や、サイリウムカラーのピンク色のドレスを身に纏って微笑む姿を激写。松田のアイドルとしての最後のグラビアを、ぜひ目に焼き付けよう。
両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。
■松田好花 コメント
いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました。ピンクのドレッシーなワンピースを着て階段を上っていく最後のシーンで「セカンドステージに進む今を表しているね」と話しながら撮影していただいたことが印象に残っています。アイドルとしての最後のグラビア、ぜひご覧ください!!
(C)秋田書店
(C)Seed & Flower合同会社
(C)Takeo Dec.
■書籍情報
2026.01.29 ON SALE
『週刊少年チャンピオン』9号
■関連リンク
日向坂46 OFFICIAL SITE
https://www.hinatazaka46.com/