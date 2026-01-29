日向坂46松田好花、アイドル最後のグラビアに臨む！「いよいよ、卒業セレモニーの日を迎えました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の松田好花が、『週刊少年チャンピオン』（1月29日発売）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。

■グラビアのテーマは「卒業の朝」

1月29日に開催される卒業セレモニーをもって日向坂46を卒業する松田好花が、『週チャン』でアイドル最後のグラビアに臨む。「卒業の朝」をテーマに、ベッドで物思いにふける姿や、サイリウムカラーのピンク色のドレスを身に纏って微笑む姿を激写。松田のアイドルとしての最後のグラビアを、ぜひ目に焼き付けよう。

両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

■松田好花 コメント