timelesz菊池風磨、Travis Japan松倉海斗＆吉澤閑也『櫻井・有吉THE夜会SP』にゲスト出演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの菊池風磨、Travis Japanの松倉海斗と吉澤閑也が、1月29日放送のTBS『櫻井・有吉THE夜会SP』にスタジオゲストとして登場する。

■timelesz菊池風磨らゲスト人が驚きの価値観をトーク！

MCの櫻井翔と有吉弘行が、同じ価値観を持つ人気芸能人たちをゲストに招き、「あなたの価値観を教えてください」と題して、ゲスト芸能人たちの私生活をのぞき見していく『櫻井・有吉THE夜会』。私生活から見えてくるこだわりの価値観とは？ そしてMC櫻井・有吉の価値観とは？ 様々なテーマで人気芸能人たちの私生活でのあるあるや、驚きの価値観をトークする。

1月29日の放送では、「おうち料理研究家みきママ」の激ヤバキッチンを大掃除。あなたのお家は大丈夫？ 見えないだけで、とんでもない汚れが潜んでいる！ さらに、 現役東大生の息子を育てる驚きの教育法も!?

痩せられない人は必見、ラーメン・ハンバーガーだって食べてOK！ 新常識「外食やせダイエット」で 丸山桂里奈が挑戦する。

エルフ荒川は親孝行として、実家を大改造。荒川ママ初登場でまさかの涙!?

なおスタジオには、timeleszの菊池風磨、Travis Japanの松倉海斗と吉澤閑也の他、瀬戸朝香、西野未姫、松田ゆう姫ら多数のゲストが登場する。

■番組情報

TBS系『櫻井・有吉THE夜会SP』

01/29（木）21:00～22:57

MC：櫻井翔 有吉弘行

進行：藤本美貴、ヒコロヒー

スタジオゲスト（50音順）：菊池風磨（timelesz）、瀬戸朝香

スタジオゲスト(2)（50音順）：田中卓志（アンガールズ）、西野未姫、松倉海斗（Travis Japan）、みきママ、吉澤閑也（Travis Japan）

スタジオゲスト(3)（50音順）：春日俊彰（オードリー）、なすなかにし、本並健治、松田ゆう姫、丸山桂里奈

■関連リンク

『櫻井・有吉THE夜会』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/the-yakai/