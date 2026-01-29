29日11時現在の日経平均株価は前日比53.69円（-0.10％）安の5万3305.02円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は272、値下がりは1269、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は188.52円の押し下げで東エレク <8035>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が94.66円、ファストリ <9983>が48.13円、レーザーテク <6920>が28.88円、リクルート <6098>が27.18円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を581.61円押し上げている。次いでトヨタ <7203>が11.03円、ファナック <6954>が10.53円、信越化 <4063>が9.36円、住友鉱 <5713>が4.45円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は輸送用機器で、以下、石油・石炭、保険、機械と続く。値下がり上位には情報・通信、サービス、小売が並んでいる。



※11時0分7秒時点



