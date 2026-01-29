¡ÚMLB¡Û¥É·³ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡ÈÃ»´ü·ÀÌó¡É¤ÎÇØ·Ê¡Ö¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤È¶¦Æ®¤Î29ºÐ¤Ï¡Ö¼åÅÀ¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥«¥Ö¥¹¤«¤é¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¡¢4Ç¯2²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó380²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÃ»´ü¤Ç¤Î¹â³Û·ÀÌó¤òÁªÂò¤·¤¿µåÃÄ¤ÎÇØ·Ê¤ËÃíÌÜ¡£¥¿¥Ã¥«ー¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯²½¤¬¿Ê¤ó¤ÀÂÇÀþ¤Ø¤Î´üÂÔ¤â¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ËüÇ½³°Ìî¼ê
º£¥ª¥Õ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡ÖºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¥¿¥Ã¥«ー¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¡È·ÀÌóÇ¯¿ô¡É¤¬¾ÇÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡¢Ã»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¥á¥Ã¥Ä¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹²¦¼Ô¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡ËÉÕ¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー¤È¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤ò¡È¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢·ÀÌó¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÇØ·Ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»öÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥Õ¥êー¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö3¡¢4¡¢5Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£º£¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¼ã¼ê¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Áー¥à¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥¿¥Ã¥«ー¤È·ë¤ó¤À¡ÈÃ»´ü¡É¤Ç¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¸ÌÀ¤ÊÁªÂò¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¾Íè¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ä°éÀ®¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¤â°Ý»ý¤Ç¤¤¿ÅÀ¤ò¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥Ã¥«ー¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤ÊºÇ¹â¤ÎÂÇ¼Ô¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¡¢¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¹¶·â¿Ø¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È³èÌö¤òÍ½ÁÛ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öºòµ¨¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¼åÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ò¶¯¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¡×¤À¤È¤·¡¢¡Ö¥¹¥¿ーÂ·¤¤¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï3Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦3ÈÖÌÜ¤ÎµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¡¢°Î¶È¤Ø¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØÈÖ¹æ¡Ö23¡×¤òÇØÉé¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿¥¿¥Ã¥«ー¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯ÂÇ¼Ô¤¬¤Ò¤·¤á¤¯ÂÇÀþ¤ÎÃæ¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ø¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£º£µ¨¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£