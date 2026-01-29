中国では先の五カ年計画中に世界最大のクリーン電力供給システムが構築

中国生態環境部は1月28日の記者会見で、「中国は（2021年から2025年までの）第14次五カ年計画の期間中に、世界最大規模のクリーン電力供給システムとクリーン鉄鋼生産システムを構築した。各地域と各業界が協力して汚染削減と炭素削減を推進し、中国のグリーン・低炭素転換の歩みが絶えず加速した」と説明しました。

中国生態環境部によると、第14次五カ年計画期間中、電気自動車、プラグインハイブリッド車、燃料電池自動車といった新エネルギー自動車の市場浸透率が50%を超えました。重点地域と重点業種におけるクリーン輸送の比率は78%に達しました。

中国ではすでに世界最大規模の炭素排出権取引市場が構築されました。2025年末までの炭素排出枠の累計出来高は8億6500万トンで、取引額は576億6300万元（約1兆2700億円）に達しました。全国を対象とする温室効果ガス自主削減取引市場が出現しました。中国生態環境部はまた、商品の製造時から流通、使用、廃棄やリサイクルまでの「全生涯」にわたって温室ガスの発生を把握して管理するための製品カーボンフットプリント管理システムの構築を主導し、「国家気候変動適応戦略2035」を発表・実施して、重点分野と重要地域における気候変動への適応力を向上させ続けています。

中国ではこれまでの5年間にわたり新たな質の生産力が発展を牽引（けんいん）し、グリーン低炭素転換の歩みが絶えず加速してきました。（提供/CRI）