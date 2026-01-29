プロ野球・ソフトバンクから2025年のドラフトで1位指名を受けたスタンフォード大学の佐々木麟太郎選手が28日、オンラインの取材に応じました。

合同取材では、英語での大学生活やオフシーズンに地元の岩手県に帰省したこと、ソフトバンクにドラフト1位指名を受けたことなど、約1時間にわたって様々な質問が挙がりました。

すべての質問が終了し、進行が佐々木選手との中継を閉じて報道陣に今後の流れについて説明を始めると、佐々木選手は「最後に一言だけ失礼したい」と自身にコメントの機会を求めました。

佐々木選手は報道陣へ「引き続き、是非何卒よろしくお願いしたいなという一心です。今回も時間が取りきれず、全質問にお答えできなかったことを申し訳なく思うんですけど、とにかく自分自身の今後に集中しながらやっていきたいなと思っているので、引き続き皆さんのサポート・ご支援よろしくお願いしたいと思います。本日はありがとうございました」と感謝のコメントしました。

記者から「頑張ってください」と激励された佐々木選手は、まだ20歳ながら記者に対してプロフェッショナルな対応を見せました。