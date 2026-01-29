米ロックの大御所で「ボス」ことブルース・スプリングスティーン（７５）が２９日、強硬な移民政策を推進する米トランプ政権によるミネアポリスでの暴力的な弾圧へのプロテスト・ソング「ストリーツ・オブ・ミネアポリス（Ｓｔｒｅｅｔｓ Ｏｆ Ｍｉｎｎｅａｐｏｌｉｓ）」を電撃的に発表した。

ミネアポリスでは米移民・税関捜査局（ＩＣＥ）の職員が今月７日、ルネー・ニコール・グッドさん（３７）を射殺。２４日には看護師のアレックス・プレティさん（３７）が連邦捜査員たちとのもみ合いの中で撃ち殺されている。

スプリングスティーンは、米国の現状への切迫した心情を込めて書き下した新たなアンセム「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」について、次の通り声明を発表した。

「私はこの曲を土曜日に書き、昨日レコーディングし、ミネアポリスの街で行われている国家による暴力的な弾圧への抗議として、今日あなたたちに届けました。この曲を、ミネアポリスの人々、罪なき移民の隣人たち、そしてアレックス・プレッティとレネー・グッドの追悼にささげます。自由であれ」

スプリングスティーンはトランプ政権への批判を続けており、「ストリーツ・オブ・ミネアポリス」の歌詞ではＩＣＥを「キング・トランプの私設軍」、「トランプの連邦のならず者たち」、ノーム国土安全保障長官とミラー大統領次席補佐官によるプレッティさんへの非難を「汚れた嘘」と断罪。プレッティさんとグッドさんの死を伝え、ミネアポリスへの連帯を呼びかけている。