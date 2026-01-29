お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、28日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。かつて取得を目指した資格について語った。

同番組には、“東西節約界の2大巨頭”として「サバンナ」八木真澄とお笑い芸人のザブングル加藤が出演。「かまいたち」濱家隆一が、「2人ともFP（ファイナンシャルプランナー）を取られたんでしたっけ？」と質問すると、八木は「加藤君は宅建も持ってる」と説明した。

加藤は「持ってるんですけど、僕はFPは2級で八木さんは1級」といい、両者の違いについて「M―1で言うと、決勝と3回戦ぐらい。全然違います」と解説。八木が「（2級は）準決ぐらいは行ってると思うよ」とフォローしたが、加藤は「いやいやいや、1級はもう」と伝えた。

すると山内は「俺も取ろうとして勉強したんですけど、難しすぎて」と告白。「あと不動産会社で1年間勤務したら、（試験で）5点免除がある。そういうのをしないと、自力では無理やな」と思ったという。

そのため「だから1年、俺1回不動産屋で働こうかなって思ったことがある。5点はだいぶ違う」という山内だったが、加藤は「この5点は比較的取りやすい5点やから、そんなに別に差はないというか」と、試験全体の得点に追加されるのではなく、特定の問題への加点になることを解説した。

とはいえ山内は「だいぶ凄いっすよ」と感心しきり。濱家は、山内が挑戦していた頃の姿を振り返りながら「嫌やったもんな、楽屋でずーっと宅建の本を読んでるの」と苦笑いしていた。