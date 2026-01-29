ウクライナ軍死傷者は５０〜６０万人

米戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）は２７日、ロシアがウクライナ侵略を始めた２０２２年２月から昨年末までにロシアとウクライナ両軍の死傷者（行方不明者を含む）が推計約１８０万人に上るとの報告書を発表した。

今春には２００万人に達する可能性があるとした。消耗戦で露軍に甚大な犠牲が生じている。

報告書によると、露軍の死傷者は約１２０万人で、うち戦死者は約２７万５０００〜３２万５０００人。ウクライナ軍の死傷者は５０万〜６０万人で、戦死者は１０万人〜１４万人と見積もった。

報告書は、ベトナム戦争での米軍の死者数（約４万７４００人）などに言及し、露軍の損失は「第２次大戦以降、戦争でこれほど多くの犠牲者を出した大国は存在しない」と指摘した。

プーチン政権は攻勢をアピールしているが、２４年以降に露軍が制圧した面積はウクライナ領の１・５％に満たないと指摘し、「ロシアはごくわずかな戦果のために異常な代償を払っている」と解説した。

ロシアは死傷者数を明らかにしておらず、ウクライナもまれに数字を公表する程度で実態把握は難しい。報告書はロシアの独立系メディアや英ＢＢＣが集めたデータのほか、米欧やウクライナの当局者からの聞き取りから試算したという。