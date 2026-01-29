タレントの山口もえ（48）が28日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。訪れたバーでのたった1度だけ経験を明かす場面があった。

この日は公私ともに仲良しのタレントのギャル曽根とともに出演。番組の設定がバーだが、バーあるある「隣のお客様からです」について話が及ぶと、曽根から「ありますか？」と聞かれた山口は「私ね、人生で1回だけあるのよ」と明かした。

大阪で泊まりの仕事だった時のことだといい、女性マネジャーと2人で食事の後、「このままホテル帰るのももったいなくない？バーとか行きます？」となったといい、「“行ってみる、行ってみる！”って行ったのがカウンターのバーだった」という。

「そこで2人でちょっとおしゃれなカクテルを飲んで」と山口。「で、飲んでたら、本当にまさに“あちらのお客様です”って言ってもらって。そのもらったあとに“えっ？”って見るじゃない。“あ、ありがとうございます”ってお礼を言うじゃない？そうすると、あっちも片手上げて“あ、いえ”みたいな感じで。その方はいつもそこの席に座った方に差し上げてるんじゃないか、っていうくらい慣れていて、スムーズなの。手上げて終わりみたいな。会話することもなく…かっこいいよね。会話することもなく、なんか近く来ていいですか、隣とかもなく。すっごい紳士な男性だったよ」と振り返った。