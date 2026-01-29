11月下旬、都内のペットショップに家族とともに訪れたのはタレントの森泉だ。

「この日、森さんは店内を見回し、天井から吊るしてある扇風機が気になったようで、わざわざ自分で脚立を用意すると、扇風機を取り外して店のスタッフに渡していました。森さんは、以前ペットショップをプロデュースしていたことがあり、そのような作業は手慣れたものだったのでしょう。一緒にいた娘さんの手をつないで店内から出てくるときも満面の笑みでしたよ」（居合わせた人）

無類の動物好きで知られる森。多くの動物を飼っており、自宅はまるで小さな動物園だという。

「自宅で飼っている動物は、犬に始まってカラフルなオウムなどの鳥、カメやトカゲ、ハリネズミからミニ豚まで、犬8頭、鳥17羽、カメ2匹など、合計30頭近くもいるそうです。もはや“プチ動物園”といえる規模。もともとは森さんの母親が大の動物好きで、森さんが子供のころからウサギやハムスター、爬虫類も飼っていたようです。

森さんの長女は、今では毎朝犬のフードボールを出したり、食べ終わったらシンクに戻したりする役割を担っているようです。犬の保護活動にも一緒について行って手伝いをしてくれているようで、臆病な保護犬も幼い娘さんには心を開いてくれるなど、大活躍しているようです」（芸能記者）

その甲斐があったのか、昨年5月に「第17回ベストマザー賞」を受賞した森。授賞式では、長女が8匹の犬に均等に餌の肉を分け与えていることや、森が得意なDIYにも興味を持ち、ペンキ塗りを手伝ってくれるといったエピソードを披露した。

森は令和の“ムツゴロウ”になるかも……？