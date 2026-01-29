光の祭典「第31回神戸ルミナリエ」が1月30日に開幕するのを前に、障がいのある人らを招待してイルミネーションを点灯するハートフルデーが28日、神戸市中央区・東遊園地で開かれた。

第31回 神戸ルミナリエ ハートフルデーに車いす利用者を含む約7000人が訪れた〈2026年1月28日 19時15分撮影 神戸市中央区・東遊園地〉

ハートフルデーは1999（平成11）年から始まり、障がいのある人や高齢者、特別支援学校に通う子どもたちなどが、人ごみを避けてゆっくり鑑賞できるように、一般公開に先立って招待される日。今年も昨年同様、約7000人が訪れた。

◆神戸にいながら、初めてのハートフルデー

神戸市垂水区から訪れたファミリー 4歳から11歳の子どもたちとともに

「ハートフルデーは初めて」ゆったりと楽しむことができた 第31回神戸ルミナリエは1月30日〜2月8日〈2026年1月28日 19時15分撮影 神戸市中央区・東遊園地〉

◆「芸術的な光が、わかるのです」

兵庫県加古川市の16歳の少年と14歳の少女は、車いすで訪れた。障がいを持つ2人は、スパッリエーラを前に目を見開いて顔を紅潮させた。

それぞれの両親は、「この子たちにはわかるんです。普通の灯りと違って、こうした美しさにうっとりする瞬間があるんです」と話した。

◆100歳の女性の思いは...

同県明石市の100歳の女性は、70代の娘と一緒に訪れた。「今までの人生、いろいろあった。大正14年に生まれて、昭和・平成・令和と神戸の風景を見てきたけど、震災を乗り越えた神戸で、こんなに華やかな場所に連れてきてもらって嬉しい。来年も来ることができたら」と微笑んだ。女性は3月に101歳の誕生日を迎える。

第31回神戸ルミナリエは、東遊園地のほか、メリケンパークや旧外国人居留地で1月30日から2月8日まで開催（一部有料）。