妹「テレビもお菓子も禁止！」私の育児を全否定した、独身の妹。数年後、彼女から『まさかの言葉』が

育児をしていると、周りからの何気ない一言に心がザワつくことってありますよね。

正論だからこそ反論できず、モヤモヤだけが残ることも少なくありません。

今回ご紹介するのは筆者の友人・Mさんから聞いた、家族だからこそ起きた育児トラブルと、その後の意外な展開のお話です。

当時は苦しかった出来事が、立場が変わったことで思いもよらない形で解決していきました。

正論ばかり言う妹にモヤモヤ

5歳の息子を育てる私には、8歳下の妹がいます。妹は独身で子どももいない時から、なぜか私の育児に対してかなり口出しをしてきました。

例えば、私が夕食の準備でどうしても手が離せず、息子がテレビを見ていると「テレビ育児は良くない！」と勝手に消され、お菓子やジュースを口にすると「体に悪いからやめなさい」と取り上げられることも日常茶飯事。

正論なのは分かるけれど、余裕がない中で日々の生活を必死に回している私にとっては、自分を否定されているようで正直しんどかったのです。

口は出すけど手は出さない

さらにモヤモヤしたのは、妹が代わりに何かしてくれるわけではなかったこと。

「遊ぶのは親の仕事だよね」と言って、息子と一緒に遊んでくれることもなく、ただ注意するだけでした。

私は「じゃあ、この状況でどうすればいいの？」と心の中で何度も思いながら、ぐっと飲み込んでいました。