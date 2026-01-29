ÆüËÜ¤ÎÌë11»þÁ°¡ÄÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÈ¯É½¤ËÁûÁ³¡Ö·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¡×¡Ö²ñ¾ì¤Ï¤¤¤Ä¡Ä¡©¡×¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Õ¥¡¥ó´¿´î
VNL¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤¬È¯É½
¡¡¹ñºÝ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÏ¢ÌÁ¡ÊFIVB¡Ë¤È¡ÖVolleyball World¡×¤¬28Æü¡¢¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥° 2026¡×¡ÊVNL¡Ë¤ÎÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷»Ò¤¬7·î8Æü¤«¤é12Æü¡¢ÃË»Ò¤¬7·î15Æü¤«¤é19Æü¤ÎÆüÄø¤Ç´ØÀ¾¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ»þ´Ö¤ÎÌë11»þÁ°¤ÎÈ¯É½¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÃË½÷¤È¤â¤Ë18¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ì¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï3½µ¤º¤Ä³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂè3½µ¤Ë´ØÀ¾¤Ç»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«ÅìËÌ¤Ç¤â¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤¨¡¢´ØÀ¾¡ª¡©¶á¤¯¤ä¤«¤éÀäÂÐ¥Á¥±¥Ã¥È¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö´ØÀ¾¤Ï·ã¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤ÏÌ¤È¯É½¤Î¾õÂÖ¤Î¤¿¤á¡Ö²ñ¾ì¤Ï¤¤¤ÄÈ¯É½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç»È¤ï¤ì¤ë²ñ¾ì¤«¤Ê¡©¡×¡ÖAsue¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤«¡©¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¿À¸Í¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï½÷»Ò¤¬Âè1½µ¥«¥Ê¥À¡¦¥±¥Ù¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¡¢Âè2½µ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê³«ºÅÅÔ»ÔÌ¤Äê¡Ë¡¢ÃË»Ò¤¬Âè1½µ¤ËÃæ¹ñ¡¦Î×Ýë¡¢Âè2½µ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¤ÇÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤ò¹Ô¤¦¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ï½÷»Ò¤¬7·î22Æü¡Á26Æü¤Ë¥Þ¥«¥ª¡¢ÃË»Ò¤¬7·î29Æü¡Á8·î2Æü¤ËÇ«ÇÈËÌÐÕ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë