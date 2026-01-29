中央大街で列を作って馬迭爾アイスキャンディーを買う人たち。（１月１日撮影、ハルビン＝新華社記者／朱悦）

【新華社ハルビン1月29日】昨年、国連世界観光機関（UNWTO）から「アイス＆スノーツーリズムで卓越した都市」に認定された中国黒竜江省ハルビン市は現在、冬季観光が活況を呈している。目抜き通りの中央大街は多くの人々でにぎわい、馬迭爾賓館（モデルンホテル）のアイスキャンデー売り場では観光客が氷点下の中で列に並び、ネットで話題のアイスキャンデーを購入し自撮りを楽しんでいる。

モデルンホテルの創業者であるロシアの実業家は100年以上前、時計や宝飾品の販売で得た資金を元手にパートナーを募り、宿泊、飲食、映画、娯楽、レジャーを一体化させた現代サービス業の大型複合施設を建設した。

正式開業は1914年。開業式を取材した当時のメディアは「館内にはホテル、レストラン、カフェ、そして『馬迭爾』という名前の映画館がある」と報じている。

「馬迭爾」はロシア語で「モダン」や「おしゃれ」を意味する。ホテルは現在、大規模な改修が始まっており、博物館をテーマとしたホテルに生まれ変わることで、100年の歴史に新たな息吹を吹き込もうとしている。

ホテルを運営するハルビン馬迭爾集団の劉玲玲（りゅう・れいれい）副総経理によると、ホテルは今後、飲食や娯楽にまつわる「100年の物語」を発信していく。かつての音楽バーの雰囲気を再現し、通りに面したバルコニーでの生演奏をブランドとして成長させ、音楽を歴史と現在をつなぐ懸け橋とする。無形文化遺産に登録されている伝統の調理技術を継承し、美食家たちに質の高い食の体験を提供することで、ハルビンが誇る西洋料理文化の魅力を発信していくという。

ホテルの全面改修に合わせ、アイスキャンデー売り場もリニューアルされた。新たな店舗デザインは、ホテルの建築的特徴であるアールヌーボー様式を継承。あずまやは優美で繊細なイオニア式の円柱のシンプルさを巧みに表現し、円形の土台部分と光を通すドーム状の屋根が引き立て合っている。

ホテルのアイスキャンデー売り場や西洋料理レストラン、クラフトビールハウスなどは今、「SNS映え」するスポットとして人気を博している。特に馬迭爾アイスキャンデーは中央大街の看板商品となり、「累計販売数は3億本を突破した」と劉氏は語る。

同集団はホテル経営を基盤としながら、3度の再編を経て国有持ち株会社として設立された。現在は宿泊、飲食、食品製造販売、文化観光などを主軸に運営している。

市内の道外区にある100年以上の歴史を誇る老舗百貨店「同義慶中外貨店」も、同社による統一性を持たせた改修を経て、2025年末に一般公開を再開した。西洋のバロック建築と中国の伝統的な建築が融合した「中華バロック様式」の建物は、かつてのハルビンにおける近代商業の繁栄を物語る歴史の証人となっている。

劉氏は、ホテルでは地元グルメを味わいオリジナル商品を購入できるだけではないと指摘。「建物の細部に宿る歴史の温もりを感じながら、『レトロな空間と最新コンテンツ』が融合した没入感あふれる体験が楽しめる」と述べた。（記者/朱悦、王祚）