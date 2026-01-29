世界的に人気を集めたアニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のルミ、ミラ、ゾーイがフィギュアになった。バービー人形メーカーの米国玩具メーカー・マテル社が公開した。

18インチ（約46センチ）で、3キャラクターとも、1体165ドル（約2万5000円）。マテル社は27日「ドイツのニュルンベルク国際おもちゃ博覧会で、同アニメをモチーフにした新しい玩具製品ラインを公開した」と発表した。

同社は「消費者が、公式販売サイトのアメリカンガールドットコムで、K−POPガールズ！デーモンハンターズの主人公・ルミ、ミラ、ゾーイの個別人形で構成された『アメリカンガールK−POPデーモンハンターズ』コレクションを予約注文できる」と伝えた。

さらに「各人形は、キャラクターのスクリーン中の容貌と個性を反映し、映画の象徴的なファッション、音楽、態度を反映した高級素材、繊細なアクセサリーおよびスタイリングが特徴」と説明した。

韓国メディアの文化日報は29日「マテル社のアクションフィギュア・エンターテインメントパートナーシップ部門首席副社長ニック・カラマノス誌は『K−POPガールズ！デーモンハンターズは世界的に熱心で急速に成長するファンダムに支えられた真のグローバル現象。Netflix（ネットフリックス）との緊密なパートナーシップのおかげで、私たちは迅速に動き、ファンの需要に応える驚くべき速度で製品を発売することができた』と述べた」と報じた。