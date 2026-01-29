TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送された。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦し、無事に成功。同番組の演出を務めるTBS名物社員の藤井健太郎氏が放送後、自身のXで次週放送内容を告知した。

藤井氏は放送後にまず「なるべくまだ見たことないものが見たいですよ。やっぱり」とポスト。続けて別の投稿で「来週も一応見たことないやつ」とつづり、「オナラとゲップ 同時に出すのは至難説」を告知した。

藤井氏のポストに対し「鼻血とゲロ同時に出す人なら見たことある」「さすがに高野じゃないですよね？w」「自由にゲップ出せるから、オナラと同時いけるかも」「探偵ナイトスクープで見たな」「2週待たせた上でやるのがこれか。くだらなくて最高」「これもまた低コストな企画を…笑」などと書き込まれていた。

前週21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だったが、今週は収録のノーカット放送となった。途中、2度のCMを挟んで迎えた午後10時44分頃。高野は「いけー！ 高野！」などと自ら絶叫。そして飛んだ。飛び込んだ。男になった。着水後、喜びを爆発させ、滑らかなクロールでプールサイドに帰還。半泣きだった。

きしたかのは高野と岸大将（35）で2012年に結成。マセキ芸能社所属。高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。