【きょうから】コメダ珈琲店×ドムドムハンバーガー コラボ第2弾は“ピリッと辛旨”『台湾ミンチのコメドムバーガー』
全国にフルサービス型の喫茶店を展開するコメダは、全国のコメダ珈琲店で29日から3月下旬まで、季節限定でドムドムハンバーガーとのコラボレーション商品『台湾ミンチのコメドムバーガー』（税込840円〜910円）を販売する。
【写真】ピリッとクセになる…『台湾ミンチのコメドムバーガー』
同商品は、ピリッと辛旨！台湾ミンチのクセになる味わいを、ふんわり半熟のエッグオムレツとシャキシャキのキャベツ＆オニオンスライスと組み合わせ、バンズでサンドした。台湾ミンチは、しょうゆ・にんにく・唐辛子で仕上げたクセになる辛旨肉そぼろ。食欲をそそる香りと、しっかりした辛みが特徴となっている。そこにとろりと絡むエッグオムレツが辛さをまろやかに包み込み、絶妙なバランスを生み出す。
■商品開発担当者の声
今回のコラボは、2026年の「福袋コラボ」に続く第2弾。
ドムドムハンバーガーより2023年に販売された『台湾ミンチのニラたまバーガー』をヒントに、名古屋発祥の台湾ラーメン文化を取り入れたバーガーを開発しました。
名古屋発祥のコメダ珈琲店だからこそ、地元の食文化を感じられる“台湾ミンチ”を取り入れたいと思いました。ピリッと辛旨なミンチと、ふんわり卵のまろやかさをどう調和させるかが最大のポイントでした。試作を重ね、コメダ珈琲店らしいボリューム感と ドムドムハンバーガーらしい遊び心を融合させることで、両ブランドの個性が光る一品に仕上がりました。
名古屋らしさを感じる“辛旨×まろやか”な味わいをぜひお楽しみください。
