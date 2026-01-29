「他にも20〜30件やってる」自宅から貴金属など盗品320点…盗んだ金でガールズバーへ　無職の58歳男逮捕　東京・中野区

東京・中野区の住宅に2025年10月、無施錠の窓から侵入し、現金と貴金属を盗んだとして男が逮捕された。盗んだ金は生活費や遊興費などに充てていたという。男は容疑を認め、「他にも20から30件やった」と供述している。

クローゼットにあった現金と高級ネックレスを盗む

28日午前9時頃、東京・中野区の野方署でカメラが捉えたのは、警察官に連れられうつむきながら歩く男。

住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された、無職の松崎幸治容疑者（58）だ。

松崎容疑者は2025年10月、東京・中野区にある住宅に鍵が開いていた窓から侵入。クローゼットにあった現金約20万円の他、40万円相当の高級ブランドのネックレスを盗んだ疑いがもたれている。

自宅からバッグなど320点の押収品発見

盗んだ現金は、生活費やパチンコ、ガールズバーなどの費用にあてたとみられている。

さらに松崎容疑者の自宅からは、盗んだものとみられるバッグや貴金属など約320点が見つかった。

調べに対して松崎容疑者は「私がやったことに間違いありません。この他にも20〜30件やってる」と、容疑を認めている。

2025年5月頃から練馬区・杉並区など近隣の地域で同様の被害が確認されており、警視庁が余罪を追及している。

（「イット！」1月28日放送より）