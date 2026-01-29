投資家の桐谷さん、100株購入の銘柄発表！優待目当て「最高値圏ですが4810円で」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が29日、自身のXを更新し、新たに買った株を発表した。
【画像】気になる！チャートは右肩上がり 桐谷さんが買った株
連日、優待品などを紹介しているが、今回は「私は、適時開示情報の『優待』の情報を見て株の購入を決めています。28日午後2時、秋田銀行が4495円の時優待新設を発表。私が気づいたのは3時過ぎ。最高値圏ですが4810円で100株買いました」と報告。
優待は200株保有で3000円の秋田特産品。右は30年チャート。私は21年に100株買ってるので優待が貰えます」と2枚の写真を投稿し、購入したタイミングを説明した。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
