那須を食で楽しんでもらおうと観光施設などで提供している特別メニューその名も「なすべん」が３月にリニューアルされます。

それぞれの施設が新メニューを持ち寄ったお披露目会が２８日、那須町で開かれました。

那須の食材をふんだんに使った特別メニュー「なすべん」は食で地域を盛り上げようと観光施設の関係者などによる協議会が企画したもので、毎年新しいメニューが考案され１７年目を迎えました。

「なすべん」は那須町に伝わる「九尾の狐伝説」にちなんで、地域の食材を使った９品の料理で仕上げられているのが特徴です。

２８日のお披露目会には町内の動物園や宿泊施設など４つの団体が参加しそれぞれが趣向を凝らした「なすべん」を持ち寄りました。

メニューは今回も和食や洋食など多岐にわたり、那須和牛や地元産のコメ、野菜、乳製品などを使用した料理が食膳を賑わせます。

また、お披露目会には子ども向けの「なすべん」の試作品がサプライズで登場しました。

協議会の鈴木和也会長は、「まだまだ試作だが那須町の子どもたちにもなすべんを身近に感じてもらえるよう、来年の商品化にむけて力をいれたい」と話しています。

ことしの「なすべん」の新メニューは３月１４日から那須町の４つの施設で提供が始まります。