¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÇÌ¡²è²È¤ÎÑù¼ù¿Í¡Ê46¡Ë¤¬29Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¸µ¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤«¤é¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ËÆþÅÞ¤·¤¿ÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤Î¡ÈÀã¤«¤¡ÉÆ°²è¤ò¤á¤°¤ëÈãÈ½¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
½°±¡Áª¡Ê2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¿·³ã4¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÊÆ»³»á¤Ï¡¢½üÀã¤µ¤ì¤ÆÏ©¸ª¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿Àã¤ò¡¢³¹Æ¬±éÀâ¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼ÖÆ»Â¦¤ËÌá¤¹ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾¯¤Ê¤«¤é¤º¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡Ö¡Ø¤ß¤À¤ê¤Ë¡Ù¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÀã¤òÇö¤¯Æ»Ï©¤Ë¹¤²¤ë¤Î¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½üÀãÊýË¡¤Ç¤¹¡ÊÇö¤¯¹¤²¤ì¤ÐÀã¤ÏÍÏ¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²Ã¸º¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤´Â¸ÃÎ¤Ê¤¤Êý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤Î¤â²¿¤Ê¤Î¤Çºï½ü¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö³ºÅê¹Æ¤òºï½ü¤·¤¿¡£
Ñù¤Ï¡Ö¿·³ã½Ð¿È¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ãë´Ö¤ÏÆ»Ï©¤Ë»µ¤¤¤ÆÀã¤òÍÏ¤«¤¹¤Î¤¬¾ï¼±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÀã¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÏÌÌ¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤³¤«¤éÈ¿¼ÍÇ®¤ÇÍÏ¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Àã¹ñ¤Ç¤ÏÏ©¸ª¤ÎÀã¤â¼ÙËâ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£