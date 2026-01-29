お笑い芸人・きしたかのの高野正成が２８日、ＴＢＳラジオ「きしたかののブタピエロ」で、大反響を呼んだＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」での１０メートル高飛び込みチャレンジについて振り返った。ラジオの収録は２６日。

２１日の生放送では恐怖で飛び込めなかった高野。「飛び込めば盛り上がるのは分かっている。でも飛び込めない」と振り返り。大反響にも「すごいことになっている」といい、圧倒的に「飛べ」「芸人やめろ」などのネガティブなものが多かったという。相方の岸大将にも、高野と間違えて誹謗中傷メールが届いているという二次被害？も明かした。

そんな中、２８日の放送では番組後半でついに飛び込みに成功。その時の心境について高野は「怖かったけど、飛んでみたらこんなもんかと」と率直に吐露。「落ちた時、幸せがあったの。できたよ、オレ！って。オレ、できました！感動してカメラマンに言ってたらバーンと音がして。大崎がもう飛んでた」と、自分があれだけ苦戦した飛び込みを、日本一おもしろい大崎があっさりクリアしていたことに驚きの声を上げていた。

高野は放送後にＸを更新。「水曜日のダウンタウン ありがとう！！日本！！！」と投稿すると、２９日午前１０時現在、コメント欄は１１００件超え、いいね！は３万７０００件超え、再生回数は１６５万回の大反響を呼んでいる。