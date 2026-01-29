登山家野口健氏の長女で慶大3年の野口絵子さん（21）が29日、X（旧ツイッター）を更新。「第58回ミス日本コンテスト2026」で「ミス日本グランプリ」と「ミス日本『海の日』」に輝いたことを報告した。

絵子さんは「この度、ミス日本コンテスト2026にてミス日本グランプリとミス日本『海の日』を受賞いたしました」と報告。「これから始まる一年は、新しい人生の幕開けだと感じています。未知の世界へ一歩踏み出す感覚は、これまで山に挑戦してきたときの気持ちとどこか重なります」と心境をつづった。

続けて「私にとって13名のファイナリストは皆、誰もがそれぞれの場所で輝くグランプリです。誇りを持って生きるかっこいい姿に、何度も背中を押されてきました。私は、その代表としてミス日本に選んでいただけたことを忘れません」と、切磋琢磨したファイナリストたちへの思いも記し、「期待していただいた以上の働きができるよう、自分の目で見て学んできた事を大切に、野口絵子らしいミス日本の一年を歩んでまいります」と意気込みをつづった。

続く投稿では「人生でティアラをかぶる日が訪れるとは、思っていませんでした」と、しみじみ。また、「コンテストまで、しばらく断酒していました。解禁です」とワイングラスを手にした写真も公開したほか「やっと、やっと、何も気にせずご飯が食べれます。コンテスト後、一番最初に祝いたい！と大好きな友人から連絡がきました」と友人と会食した写真もアップし、「断食生活から戻ってくるとしばらく胃が小さいですが、、そんなこと言ってられません。美味しいは幸せ」とつづった。