「申し訳ありません」の投稿後に連絡が途絶え…失踪の裏側、俳優チャン・ドンジュに何があったのか

「申し訳ありません」とSNSに書き、連絡が途切れたことで心配された俳優チャン・ドンジュが、携帯電話のハッキング被害を受けたことを告白した。

1月29日、チャン・ドンジュは自身のSNSに「昨年の夏、ある日のことだった」とする長文の文章を投稿した。

【画像】「申し訳ありません」姿を消したチャン・ドンジュのSNS投稿が波紋

彼は「知らない番号からかかってきた一本の電話。私の動線を正確に把握している男。今でもその声がはっきりと残っている」とし、「『チャン・ドンジュさん、何月何日にここへ行かれましたよね？』番号を照会してみると、使い捨て携帯だった」と語った。

さらに「その後に返ってきたのは、私の携帯の写真フォルダにあった極めて私的な写真数枚と、会話内容のキャプチャ、そして携帯の連絡先リストだった」とし、「私の携帯は完全にハッキングされていた。そして続いた脅迫。その日から今日まで、私は一日たりとも欠かさず地獄だった」と打ち明けた。

チャン・ドンジュは「連絡先を数え切れないほど変えた。3度の試みでも私は自由になれず、希望が生かしてくれた私の人生は、より地獄のように苦しかった」とし、「その男は、私には決してできないすべてのことを要求し、私は非常に正確に、その男の言うとおりにするほかなかった」と吐露した。

（写真提供＝OSEN）チャン・ドンジュ

また、「俳優という職業、いやチャン・ドンジュという人間は弱点が非常に多かった。その男の無知な略奪は、わずか数か月で私の人生を根こそぎ変えてしまった」とし、これにより数十億ウォン（数億円）規模の金銭的被害まで受けたことを訴えた。

加えて「秘密を守るための努力と、金を借りるための私の嘘が重なり、次々と別の嘘を生み、気がつくと私のせいで多くの人々が傷ついていた」とし、「私のせいで傷つき、被害を受けられた方々に心からお詫びする。どうか許してほしい。しかし、私を信じて待ってくださるなら、我に返って懸命に生き、1ウォン1枚まで残らず返済する」と付け加えた。

この告白を受け、彼の“潜伏説”も再び注目されている。

昨年10月、チャン・ドンジュは自身のSNSに真っ黒な画像とともに「申し訳ありません」という短いメッセージを投稿した。その後、突然姿を消して一度懸念を招いたが、無事に復帰した。

チャン・ドンジュは現在放送中のドラマ『今日から"ニンゲン"に転身しました』に出演しており、今後の活動にどのような影響を及ぼすのか、関心が集まっている。

チャン・ドンジュの文章全文は、以下の通り。

◇

昨年の夏、ある日でした。

知らない番号からかかってきた電話。私の移動動線を正確に知っている男。今でもその声がはっきりと残っている。

「チャン・ドンジュさん、何月何日にここへ行かれましたよね？」

番号を照会してみたところ、使い捨て携帯だった。その後に返ってきたのは、私の携帯電話の写真フォルダの中にあった、極めて個人的な写真数枚と、会話内容のキャプチャ、そして携帯の連絡先リスト。

私の携帯電話は完全にハッキングされた。そして続いた脅迫…。

その日から今日まで、私は一日も欠かさず地獄だった。連絡先を数え切れないほど変えた。3回の試みでも、私は自由になれなかった。希望が生かしてくれた私の人生は、より地獄のように苦しかった。

その男は、私には絶対にできないすべてのことを要求し、私は非常に正確に、その男の言うとおりにするしかなかった。

俳優という職業、いやチャン・ドンジュという人間は、非常に弱点が多い。その男の無知な略奪は、わずか数カ月で私の人生を根こそぎ変えてしまった。

我に返ってみると、一次的な被害を受けた私が、非常に速いペースで二次的な被害を生み出していた。

私は手段と方法を選ばずお金を借りた。お金を用意できるものであれば、何でも手を出した。家族は私のために家まで売った。急にできた借金は、また別の借金を生み、返せなかったその借金は、さらに返せない借金を生んだ。そうして数十億を失い、私たち家族は苦痛の中に、そして私は借金の山に座り込んだ。

私の必死の抵抗で、携帯電話の中の秘密は守られたのかもしれない。

しかし、私があれほど守りたかった平凡だった私の「人生」と私の携帯電話の中の「人たち」、そして「私たち家族の幸せ」までも、正確にすべて失った。

秘密を守るための努力とお金を借りるための私の嘘が重なり、次々とまた別の嘘を生んだ。我に返ってみると、私のせいで多くの人々が傷ついていた。

私は、どんなに抜け出そうとしても抜け出せない沼に落ちたような気分だった。

もうこれ以上、失うものもない。結局、秘密は守られたのかもしれないが、私は、何ひとつ守れなかった。

私のせいで傷つき、被害を受けられた皆さまに、心よりお詫び申し上げます。どうかお許しください。しかし、私を信じて待ってくださるのであれば、我に返って一生懸命生き、1ウォン1枚まで残らず返済いたします。どうか助けてください。