BLACKPINKロゼが「ソメク」を紹介、世界的スターの素顔に迫った米ポッドキャスト番組が公開

BLACKPINKのロゼがポッドキャスト番組『Call Her Daddy』に出演し、韓国式カクテル「ソメク」を紹介して作り方を伝授した。

米『ピープル』誌は1月27日、現地時間28日に公開された『Alex Cooper Presents: A Grammys Special』には、ポッドキャストの司会者アレックス・クーパーがロゼと特別な時間を過ごす様子が収められているという。

【写真】ロゼ、日本ではどこに？

今回のエピソードは、迫るグラミー賞授賞式を記念して制作されたスペシャル版で、ロゼが主役として登場する。

番組内でロゼは、アレックス・クーパーに韓国で広く親しまれているカクテル「ソメク（ビールと焼酎を組み合わせた飲み物）」の作り方を伝授している。韓国文化を親しみやすく紹介するロゼの姿は、新鮮な魅力として映った。

今回のスペシャルは単なるインタビューにとどまらず、ロゼのアジアでのスケジュールに同行する形式で構成された。2人はソウルのカフェ、屋台風の昼食、ロゼのレコーディングスタジオを『Call Her Daddy』仕様に変えたセット、カラオケ、東京のラウンジなど、さまざまな場所を一緒に巡りながら、より深い対話を交わしたという。

（写真提供＝OSEN）ロゼ

この出演が注目を集める背景には、ロゼの歴史的なグラミー賞での快挙がある。ロゼはブルーノ・マーズとコラボしたヒット曲『APT.』で、第68回グラミー賞の「レコード・オブ・ザ・イヤー」「ソング・オブ・ザ・イヤー」「最優秀ポップ・デュオ／グループ・パフォーマンス」など主要部門にノミネートされ、K-POPソロアーティストとして初めて一般部門に名を連ねるという記録を打ち立てた。さらに、映画『F1／エフワン』のサウンドトラック『Messy』でも追加でノミネートされ、計4部門で候補となっている。

アレックス・クーパーはこれに先立ち、26日にSNSでピンクのバラ1本が映ったティザー映像を公開し、ロゼの出演をほのめかして話題を集めていた。「私たちが何をしたのか、まだ誰も知らない」というメッセージが、ファンの期待を大きく高めていた。

なお『Call Her Daddy』は、マイリー・サイラス、ジョン・メイヤー、チェルシー・ハンドラーらハリウッドのトップスターが出演する人気ポッドキャストとして知られている。アレックス・クーパーは2021年、Spotifyと約6000万ドルの大型契約を結び、世界的なメディアインフルエンサーとして確固たる地位を築いている。

ソメクからグラミー賞の歴史的ノミネートまで、ロゼは今回の『Call Her Daddy』出演を通じて、K-POPの枠を超えたグローバルアイコンとしての存在感を改めて印象づけた。

（記事提供＝OSEN）

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。