「今日好き」りんはなカップル、交際30ヶ月記念日2ショット公開「絵になる」「2人ともスタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/01/29】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していたりんかが29日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。恋人の植野花道との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
◆りんか、植野花道との記念日ショットを披露
りんかは「30months」と交際30ヶ月記念日を報告。階段の前で植野と並んだモノクロ写真を公開した。りんかは黒いショートパンツにロングブーツ、植野はコートを着用し、寄り添った2人の姿が収められている。
◆りんかの恋人との2ショットに反響
この投稿に、ファンからは「おめでとう！」「お似合い」「素敵なカップル」「おしゃれ」「絵になる」「眼福」「2人ともスタイル抜群」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかと植野は「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
