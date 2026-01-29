Ä´ººÅöÆü¤Ë¡È½»½êÊÑ¹¹¡É¡Äµð³ÛÃ¦ÀÇµ¿ÏÇ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¡¢Êì¿ÆÀßÎ©Ë¡¿Í¤ËÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¡¡¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×µ¿ÏÇ³ÈÂç
Ã¦ÀÇµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Ë¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÎÀî¡¦¹¾²Ú¡Ê¥³¥¦¥«¡Ë·´Ä£¤¬¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö³ºË¡¿Í¤¬Æ±ÆüÃæ¤Ë¥½¥¦¥ë¹¾Æî¡Ê¥«¥ó¥Ê¥à¡Ë¶è¤Ø½»½ê¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
1·î28Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¤¥ë¥¬¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢26Æü¡¢¿ÎÀî¡¦¹¾²Ú·´Ä£¤Ï¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Í¸ÂÀÕÇ¤²ñ¼ÒAË¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Åö³ºË¡¿Í¤Î½»½êÃÏ¤Ï¡¢¹¾²Ú·´Æâ¤Î¥¦¥Ê¥®ÀìÌçÅ¹¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¼ÂÌ³¤Î¤¿¤á¤Î»öÌ³µ¡´ï¤ä¶ÈÌ³»ÜÀß¤Ï°ìÀÚ³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÀÇÌ³Åö¶É¤ª¤è¤Ó¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¡¢AË¡¿Í¤ÏÄ´ººÅöÆü¤ËÂ¨ºÂ¤Ë¹¾²Ú·´¤«¤éÅ¾½Ð¤·¡¢¥½¥¦¥ë¹¾Æî¶èÀ¶ß¬Æ¶¤Ø½»½ê¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÁá¤¤ÂÐ±þ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤ÏÀÇÀ©¾å¤ÎÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤Ê¤É¤òÁÀ¤¤¡¢ÃÏÊý¤Ë½»½ê¤Î¤ß¤òÃÖ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿Ç°¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏºòÇ¯¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº4¶É¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤ÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÌó200²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó20²¯±ß¡Ë¤Î½êÆÀÀÇÄÉÄ§¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÇ¶âÌäÂê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â°ÛÎã¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤´Ö¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤¤¡£
ÏÀÁè¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¸½ºßÊ¼ÌòÃæ¤Î¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ÏSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Õºá¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÇ¼ÀÇµÁÌ³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÆþÂâ»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¨ÈòÅª¤ÊÆþÂâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì°Ê¾å»þ´ü¤òÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×¤È¼áÌÀ¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê²óÈòµ¿ÏÇ¤Ë¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¡ÖÀÇÌ³Åö¶É¤Î¼êÂ³¤¤Ë½¾¤¤¡¢À¿¼Â¤ËÄ´ºº¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢Ë¡Åª¡¦¹ÔÀ¯ÅªÈ½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤È¤¹¤ë¿µ½Å¤ÊÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥¦¥Ì¤ò¤á¤°¤ëÀ¤ÏÀ¤ÏµÞÂ®¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£À¿¼Â¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Èà¤¬¡¢¡Ö200²¯¥¦¥©¥óÄÉÄ§¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÊ§¿¡¤·¡¢ºÆ¤ÓÂç½°¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¡¢ÀÇÌ³Åö¶É¤Ë¤è¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Î¹ÔÊý¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥Á¥ã¥¦¥Ì ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯3·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦µþµ¦Æ»½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¡¦¥É¥ó¥ß¥ó¡£2014Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤¤¤È¤·¤¤·¯¤Ø¡Ù¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Ë6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ASTRO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö´éÅ·ºÍ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎID¤Ï¥«¥ó¥Ê¥àÈþ¿Í¡Ù¡Ø¿·ÊÆ»Ë´±¥¯¡¦¥Ø¥ê¥ç¥ó¡Ù¡Ø½÷¿À¹ßÎ×¡Ù¡Ø¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£