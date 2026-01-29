「からだすこやか茶 Ｗ＋」丸ビルでサンプリング、食事との組み合わせを紹介、コカ・コーラシステム

コカ・コーラシステムは1月28日、「からだすこやか茶 Ｗ＋(ダブルプラス)」のキャンペーン記念サンプリングを、丸の内ビルディング1階のマルキューブ(東京都千代田区)で実施した。同日のメディア向けイベントには、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー!さん、「鬼越トマホーク」の金ちゃん・良ちゃんがゲストで登壇した。

会場には夜鳴き風屋台ステージを設置し、特定保健用食品「からだすこやか茶 Ｗ＋」(350mlPET)3,500本を配布。「脂肪と糖は好きですか?」をキーメッセージに、食事と組み合わせた飲用シーンを紹介した。

夜鳴き風屋台ステージで「からだすこやか茶 Ｗ＋」3,500本を配布

日本コカ・コーラ マーケティング本部 トータルティー事業本部の岡村英高マネジャーは、「今回のイベントには、『からだすこやか茶 Ｗ＋』と食事の結び付きをより強く認識していただきたいというねらいがある。機能性飲料は価格だけでなく機能面にも関心が集まっており、発売から年数を重ねてきた同商品についても、食事シーンでの位置付けを改めて伝えたい」と語った。

トータルティー事業本部の岡村マネジャー

イベントに参加したゲストの3人は、会場で同商品を試飲し、食事と組み合わせた飲用シーンについて言及した。

パッケージをリニューアルした「からだすこやか茶 W＋」

「からだすこやか茶Ｗ＋」は、1月19日から製品パッケージを刷新し、新たに人気お笑いトリオのロバート秋山竜次さんをブランドアンバサダーに起用している。